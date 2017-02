“Serviço de inteligência uma p…”, dispara deputado ao criticar segurança pública do Acre

O deputado estadual Raimundinho da Saúde (PTN) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta quarta-feira (15) para criticar a suposta falta de ações da Secretaria de Segurança Pública no combate aos crimes cometidos por facções criminosas no Acre.

Ao lamentar o incêndio de 6 ônibus do transporte coletivo, Raimundinho ironizou as declarações das autoridades de segurança pública que afirmaram que o setor de inteligência está levantando informações sobre o assunto.

“Serviço de inteligência uma p…Qualquer garoto da periferia tem informações sobre pontos de venda de drogas e outras coisas. Precisa de nada de inteligência, precisa resolver a situação”, diz.

O desabafo do deputado Raimundinho veio um dia após uma onda de ataques ocorridos na cidade de Rio Branco que resultou em incêndio de ônibus e tentativa de incêndio a uma unidade de saúde. (Com informações Folha do Acre)