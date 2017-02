Rixa entre jovens deixa dois gravemente feridos em Feijó

Alison Castro Braga, 20 anos, e Romário de Sousa Silva, 23 anos, ficaram em estado grave durante uma briga entre eles registrada na noite desta terça-feira, (14), no bairro Bela Vista, no município de Feijó, interior de Rio Branco.

Segundo consta, a polícia Militar foi acionada via 190, afirmando que dois jovens estavam armados travando um duelo mortal, quando os militares chegaram ao local, encontraram os brigões caídos ao solo. Na briga, Alison atingiu Romário no braço com uma terçadada, e Romário reagiu efetuando vários disparos contra seu rival.

De acordo com as informações policiais, existe um terceiro elemento envolvido no caso, supostamente tenha sumido com a arma para fugir do flagrante. O motivo da desavença entre os dois, seria uma rixa antiga. Ambos foram levados em estado gravíssimo ao Hospital de Feijó.