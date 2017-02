As operações policiais foram dirigidas em regiões que apresentam um índice maior de criminalidade apresentado pelo Setor de Inteligência da corporação, onde foram intensificadas as ações presença da polícia, por meio de incursões nas regiões periféricas da capital/interior e um aumento nas abordagens a cidadãos em fundada suspeita.

Escolta aos ônibus

Homens da Polícia Militar desde a noite de terça-feira, 14 de fevereiro, já estavam reforçando o policiamento no interior dos ônibus, que fazem o translado nos bairros da capital e também nas dependências do Terminal Urbano de Rio Branco, oferecendo uma maior segurança aos cidadãos que utilizam o transporte coletivo.

Polícia Militar reforça policiamento nas ruas de todo estado

Assessoria de Comunicação da PMAC