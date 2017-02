Nas redes sociais, acreanos lançam campanha para encontrar vereador de Rio Branco que está foragido da polícia

Tão somente depois que foi noticiado na imprensa que o vereador de Rio Branco, Juruna (PSL), seria preso na manhã de hoje (15) e que conseguiu fugir antes mesmo da chegada dos agentes, as redes sociais dos acreanos não se falou em outro assunto. Tanto que os internautas não pouparam e estão realizando uma campanha de ‘compartilhamento’ da foto do vereador e com a frase “procura-se”.

A ação remete aos filmes de faroeste, onde procurados da justiça tinham fotos e seu nome colados nas ruas para facilitar a ação da polícia. Na mesma linha, os acreanos também estão usando tal técnica, porém, em grupos de WhatsApp, Facebook e no Instagram.

O advogado e líder político, Gabriel Santos, vem encabeçando a campanha no Facebook. Em sua rede social, o ex-candidato a vice-prefeito de Rio Branco, pediu para quem tiver informações do vereador Juruna que é da base de apoio a Marcus Alexandre (PT), entrasse em contato direto com a polícia pelo telefone 190.

“Ele que foi condenado por peculato, tráfico de influência, etc – fugiu pelos fundos da Câmara minutos antes da equipe da Polícia Civil chegar. Se você tiver informações do paradeiro do vereador, ligue 190. Compartilhe!”, escreveu Santos.

O mandado de prisão em desfavor de Juruna foi expedido nas primeiras horas por conta dele ter sido condenado em uma ação penal na qual responde por tráfico de influência, peculato, falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, entre outros crimes.

Juruna é acusado também de receber propina para ajudar em vendas ilegais de lotes do complexo de camelôs da capital. O vereador recorreu à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), porém o seu pedido foi negado pela relatora do processo, desembargadora Denise Bonfim e demais desembargadores, em dezembro de 2016. (Com informações Folha do Acre)