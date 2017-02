“Não vamos receber com flores quem nos ataca”, diz secretário de segurança após noite de ataque

Em uma coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (15), as forças de segurança do estado estiveram presentes na Secretaria de Segurança Pública, para falar sobre a noite de ataques ocorridos principalmente na capital, onde pelo menos seis coletivos foram incendiados.

Estiveram presentes os representante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Instituto de Administração Penitenciária. Na sua oportunidade, o secretário de Segurança de estado, Emylson Farias, afirmou que os atentados ocorridos durante a noite, tem relação com a ação da polícia ocorrida na última segunda-feira (13), onde três integrantes de facções criminosas morreram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Desde o início dos ataques, pelo menos 500 policiais, entre, Militares do Exército, Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Policiais Militares foram colocados nas ruas para promover a segurança em todo o estado.

Para que os trabalhadores do transporte coletivo rodem com tranquilidade, Farias informou que policiais foram colocados em ônibus para coibir possíveis crimes de incêndio. Os ônibus também passaram a ter segurança montada nas paradas finais e em locais há terminais de integração os ônibus passarão a parar em seus respectivos terminais. “Nós não estamos felizes com o incêndio desses ônibus.

Esses criminosos agiram na surdina, na sombra, em locais isolados para promover a desordem, mas, nos já estamos dando a devida resposta. Durante todo está quarta-feira, nos iremos cumprir medidas judiciais para prender esses criminosos e se vierem nos atacar, nos não vamos receber com flores quem nos ataca, eles vão encontrar o caminho do abismo ou o caminhão da prisão”, disse Emylson Farias. Além de incêndio e tentativas de incêndio a ônibus, a secretaria informou que ocorreram ataques a veículos e imóveis particulares e em todas as ocorrências houve a intervenção do Corpo de Bombeiros. ( com informações ORioBranco.Net)