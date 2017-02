Vou seguir á Deus, diz sobrevivente de uma tentativa de homicídio que integrava facção criminosa

Um homem identificado por José Suberlon Soares, 30 anos, vulgo “Berlon”, foi uma das vítimas de uma dupla tentativa de homicídio que foi registrado na última sexta-feira, (10), na rua Hosana, localizada no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

”Berlon” estava em companhia de um amigo quando sofreu o atentando. Segundo consta, dois homens em uma motocicleta se aproximaram das vítimas e efetuaram vários disparos, em seguida fugiram.

José Soares e o amigo foram socorridos e levados ao Pronto Socorro de Rio Branco. Após ter alta da unidade de saúde, uma das vítimas procurou o pastor Clévis Mustafa, da igreja Metodista Wesleyana, conhecido como ”Pai dos Presos”. O evangélico é conhecido pelo o trabalho de evangelização que desenvolve dentro dos presídios de Rio Branco.

Em um vídeo caseiro, o religioso conta que ”Berlon”o procurou para pedi ajuda, afirmando que está arrependido da vida do crime, e que gostaria de mudar sua trajetória, desta vez seguindo o evangelho de Jesus Cristo.

Suberlon também mandou um recado aos chefes da facção criminosa “Bonde dos 13”, a qual ele integrava, no vídeo ele pede desligamento das atividades ilícitas desempenhadas pelo o grupo criminoso.

O evangélico termina a gravação chamando José Berlon para orar por aqueles que ainda estão no mundo do crime, e ainda fazem parte de facções. “Meu deus, cada filho, cada discípulo. Que o senhor guarde eles, que o senhor proteja cada um deles, seja de qual for a facção deles”, diz o pastor.

Veja o vídeo: