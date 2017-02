Coreia do Sul faz reunião de emergência após morte de Kim Jong-nam

Irmão falecido chegou a ser considerado sucessor natural da presidência do país, mas caiu em desgraça após viajar para Tóquio com passaporte falso para visitar Disney japonesa

Preocupada com o desenrolar político causado pela morte do meio-irmão de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência para discutir o assunto. Jong-nam foi assassinado em um aeroporto na Malásia hoje (14) por duas mulheres não-identificadas, aparentemente através de uma injeção letal.

O presidente sul-coreano em exercício, Hwang Kyo-ahn, recebeu um relatórios de autoridades de segurança sobre o assassinato e decidiu presidir uma reunião do conselho de segurança nacional na quarta-feira depois de negar ao longo do dia que o procedimento fosse necessário.

Segundo a agência de notícias Yonhap, o assassinato pode ser uma tentativa de consolidar o poder de Kim Jong-un.

O irmão falecido chegou a ser considerado sucessor natural da presidência do país após a morte do pai Kim Jong-il, mas caiu em desgraça após viajar para Tóquio com um passaporte falso para visitar a Disney japonesa.

Mais cedo, em entrevista à Sputnik Coreia, o chefe do Departamento dos Estudos Estratégicos do Instituto Sejong, Seong-chang Cheong, opinou que Kim Jong-un poderia ter mandado assassinar Kim Jong-nam depois de saber da tentativa da sua fuga do país há cinco anos. (Sputnik Brasil)