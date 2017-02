Homem é preso em flagrante tentando estuprar menor na Baixada da Sobral

O vendedor de picolés Raimundo Nonato da Costa, 38 anos, foi preso em flagrante durante a noite desta terça-feira, (14), rua São João, localizada no bairro Floresta Sul, região da Baixada da Sobral, o mesmo é acusado de estupro.

Segundo uma senhora que não teve a identidade divulgada por questões de segurança, ela teria presenciado quando o acusado em posse de uma arma branca (faca), teria arrastado a menor de 14 anos para dentro do seu apartamento, imediatamente ela acionou a Polícia Militar, que já estava em patrulhamento na região e chegou ao local minutos após a denuncia.

Uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi até o local indicado pela a testemunha, e encontraram Raimundo tentando abusar sexualmente da adolescente. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de estupro, e retirado rapidamente do local, porém moradores revoltados queriam linchar o suspeito.

Ao fazer a pesquisa no sistema, os policiais descobriram que Raimundo Nonato tem várias passagens pelo sistema carcerário, por vários crimes. Ao delegado plantonista, o acusado disse que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima há três meses, e que na hora que a polícia chegou, ele ainda não tinha tido relações sexuais com a menor. Com Nonato, os militares encontraram quatro facas.

Caso seja condenado ele pode pegar de 6 a 10 anos de prisão, em regime fechado, pela acusação de estupro.