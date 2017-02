Criminosos são presos após perseguição policial na AC-40

Uma perseguição policial ocorrida na tarde desta terça-feira, (14), na AC-40, estrada que dar acesso ao município de Senador Guiomard, resultou na prisão de três jovens. Luiz Paulo da Costa de Souza, 19 anos, Marcos Wilker Alves de Sales, 18 anos, e Danilo Cacau de Araújo, 19 anos, todos foram presos em flagrante por assalto.

De acordo com a polícia, era por volta das 15:00h, quando o trio armado invadiu a residência, renderam os moradores, e fizeram uma varredura na casa, levando roupas, jóias, dinheiro e um veículo Toyota, modelo Corolla, de cor preta, placas MWZ-3411. Após a ação rápida, o bando fugiu rumo Rio Branco. Ainda segundo a polícia, mais quatro homens integrantes da quadrilha davam suporte do lado de fora aos criminosos, os mesmos estavam em veículo modelo Honda City, de cor preta, sem placas.

A Polícia Militar foi acionada, e imediatamente montou uma barreira para interceptar o bandidos. Os criminosos ao perceber o cerco policial, empreenderam fuga, houve uma intensa troca de tiros entre eles. O carro que os assaltantes estavam colidiu com outro veículo, momento esse que os militares alcançaram e fizeram a abordagem. A outra parte da quadrilha fugiu retornando para o município de Senador Guomard.

Com os presos foi apreendida uma escopeta, calibre 16, além das jóias, roupas e objetos roubados da residência durante o assalto. O veículo Corolla roubado durante a ação e usado para a fuga dos criminosos também foi recuperado.

Dois criminosos acabaram sendo atingidos, um com um tiro na perna e outro com um tiro no braço. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto Socorro do hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O terceiro assaltante foi encaminhado diretamente para a Delegacia de Flagrantes (Defla), sem nenhum ferimento. Após receber atendimento na unidade de saúde, um dos criminosos precisou passar por uma cirurgia de emergência, e o outro foi conduzido também á Defla, juntamente com o terceiro criminoso. Todos foram apresentados ao delegado de plantão e colocados à disposição da Justiça.