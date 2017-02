UFC retira nomes de 31 lutadores de seu site. Dois brasileiros são excluídos

O mês de fevereiro reservou uma verdadeira barca de demissões do UFC. De acordo com o seu site oficial, nada menos que 31 lutadores tiveram seus nomes retirados dos registros oficiais da organização, indicando que foram demitidos. Dentre eles, estão dois brasileiros: os pesos-penas Tiago Trator e Fernando Açougueiro. Cinco destes atletas chegaram ao fim do contrato e estão em processo de negociação para renovação do vínculo: Maximo Blanco, Yves Jabouin, Lorenz Larkin, Takeya Mizugaki e Francisco Rivera.

Alguns nomes retirados do site são veteranos no UFC, como Cole Miller, Rick Story e o ex-campeão dos pesos-pesados Brock Lesnar.

Confira a lista completa de lutadores retirados do site do UFC:

Anthony Birchak (EUA) – Peso-galo (cartel no evento: 2-2)

Maximo Blanco (VEN) – Peso-pena (cartel no evento: 4-6) *

Fernando Açougueiro (BRA) – Peso-pena (cartel no evento: 0-2)

Clay Collard (EUA) – Peso-pena (cartel no evento: 1-3)

Jon Delos Reyes (GUAM) – Peso-mosca (cartel no evento: 1-3)

Milana Dudieva (RUS) – Peso-galo (cartel no evento: 1-2)

Bartosz Fabinski (POL) – Peso-meio-médio (cartel no evento: 2-0)

Joseph Gigliotti (EUA) – Peso-médio (cartel no evento: 0-2)

Geane Herrera (EUA) – Peso-mosca (cartel no evento: 1-3)

Adam Hunter (CAN) – Peso-médio (cartel no evento: 0-0)

Yves Jabouin (HAI) – Peso-galo (cartel no evento: 6-7) *

Taylor Lapilus (FRA) – Peso-galo (cartel no evento: 3-1)

Lorenz Larkin (EUA) – Peso-meio-médio (cartel no evento: 9-5 (1 NC)) *

Brock Lesnar (EUA) – Peso-pesado (cartel no evento: 5-3)

Yaotzin Meza (EUA) – Peso-pena (cartel no evento: 2-4 (1 NC))

Cole Miller (EUA) – Peso-pena (cartel no evento: 10-9 (1 NC))

Takeya Mizugaki (JAP) – Peso-galo (cartel no evento: 10-9) *

Augusto Montaño (MEX) – Peso-meio-médio (cartel no evento: 1-2)

Elvis Mutapcic (BOS) – Peso-médio (cartel no evento: 0-2-1)

Brendan O’Reilly (AUS) – Peso-leve (cartel no evento: 1-3)

Erik Perez (MEX) – Peso-galo (cartel no evento: 7-2)

Francisco Rivera (EUA) – Peso-galo (cartel no evento: 4-7 (1 NC)) *

Lukasz Sajewski (POL) – Peso-leve (cartel no evento: 0-3)

Roldan Sangcha-an (PHI) – Peso-mosca (cartel no evento: 0-2)

Seohee Ham (COR) – Peso-palha (cartel no evento: 1-3)

Fredy Serrano (COL) – Peso-mosca (cartel no evento: 2-2)

Tony Sims (EUA) – Peso-leve (cartel no evento: 1-2)

Rick Story (EUA) – Peso-meio-médio (cartel no evento: 12-7)

Tiago Trator (BRA) – Peso-pena (cartel no evento: 2-2)

Yao Zhikui (CHI) – Peso-mosca (cartel no evento: 1-3)

Anton Zafir (AUS) – Peso-meio-médio (cartel no evento: 0-2)

* Lutadores que negociam a renovação de contrato

