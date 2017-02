Trabalhadores de empresas de transporte se manifestam no centro

A Rua de acesso a câmara dos vereadores foi fechada na manhã desta terça-feira (14) pelos motoristas de ônibus e funcionários das empresas de transporte de Rio Branco.

Os sindicalistas querem garantir uma conversa com os vereadores antes que a Comissão inicie a CPI que deve investigar as empresas de transportes públicos.

Segundo o presidente do sindicato, Marcos Costa, caso seja comprovada irregularidades no processo, eles temem demissão em massa na categoria. (Com informações ORioBranco.Net)