Sena Madureira é alvo de inquérito do MP por aumento desenfreado da violência

A promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPE/AC), Patrícia Santos, quer saber das causas ou dos motivos pelo o aumento desenfreado no índice de criminalidade no município de Sena Madureira. A portaria n° 001/2017, assinado por ela no dia 08 de fevereiro, anuncia que o órgão instaurou procedimento preparatório criminal para investigar esses índices noticiados todos os dias na imprensa.

Guerra de facções criminosas, homicídios, tráfico de drogas, roubo e demais crimes desperta não somente a atenção da sociedade como também das autoridades da área de segurança pública que não possuem mais o controle da situação.

Na portaria, Patrícia Santos justificou ser “salutar a integração e interação entre os Poderes, as Instituições e órgãos de Segurança Pública, com o intuito de alcançar a efetivação e eficiência da política de segurança pública e da paz social”.

Ela também enfatizou que a função do Ministério Público pode intervir de forma difusa e coletiva na elaboração e no acompanhamento das políticas de segurança pública no Estado. “A segurança pública é dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos, com vistas a preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio”, justificou Santos.

Wanglézio Braga