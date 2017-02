Instauração da CEI do Transporte Coletivo é prorrogada após pressão das empresas

Por essa nem a oposição não esperava: por sugestão do vereador Clésio Moreira (PSDB) a instauração da CEI – Comissão Especial de Inquérito – do Transporte Coletivo para apurar a relação de contrato entre empresas de ônibus e a prefeitura de Rio Branco, que ocorreria nesta terça-feira, 14, foi prorrogada para a quinta-feira da próxima semana. O vereador Eduardo Farias (PCdoB), líder do prefeito na câmara, aproveitou o vácuo e também ajudou na construção do acordo.

A prorrogação foi sugerida, após amplo debate com trabalhadores das empresas do transporte coletivo que durante a sessão se manifestaram contrários à CPI.

“Precisamos ouvir os segmentos, os trabalhadores do setor”, argumentou o vereador Clésio Moreira.

Os nomes dos vereadores que comporão a Comissão Especial de Inquérito foram lidos durante sessão pelo presidente da Casa, Manuel Marcos (PRB). A Comissão terá cinco membros, incluindo presidente e ralador, e dois suplentes.

Nomes indicados:

Rodrigo Forneck (PT)

Célio Gadelha (PSDB)

Artêmio (PSB)

Roberto Duarte (PMDB)

Jakson Ramos (PT)

Juruna (PSL)

(Com informações AC 24 Horas)