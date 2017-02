Gladson “lança” nome de Charlene Lima como sua vice ao governo e publicitária diz que aceitaria convite

Charlene poderá ser vice de Cameli

A publicitaria Charlene Lima poderá ser a vice na chapa encabeçada por Gladson Cameli (PP) rumo ao governo do Acre em 2018.

Vice ideal

Gladson já não pede mais segredos da sua preferência por ter Charlene Lima como vice na disputa pelo governo. De bobo ele não tem nada, pois sabe da popularidade da publicitária dentro de vários nichos.

Discreta

Charlene Lima tem sido a mais discreta possível com relação ao assunto, embora o próprio Gladson já tenha falado sobre a possibilidade durante uma viagem ao Alto Acre.

Aceitaria

De forma simples, Charlene afirmou a esta colunista que está disposta a integrar projetos que ajudem o Acre a crescer. Sem se oferecer, a publicitária afirmou que aceitaria o desafio.

Outro jogo

O fato é que os velhos caciques estão perdendo espaço para gente nova e bem disposta como Charlene Lima e isso poderá realmente mudar o cenário político do Acre.

Luiz Tchê

O ex-deputado Luiz Tchê (PDT) está disposto a abrir mão de suas aspirações políticas de chegar à Câmara Federal para poder construir um partido mais forte e coeso. Inteligente, Tchê sabe que é o fim da linha para partidos como PT e PCdoB e, portanto, é hora de ocupar espaços.

Erro

É um erro sem tamanho essa história de ventilarem o nome de Marfisa Galvão (PSD) para compor chapa majoritária. Era hora da família Oliveira se reunir em torno da difícil missão que será reeleger Sergio Petecão.

Petecão

A propósito, a reeleição de Petecão se mostra cada dia mais inviável dentro do atual cenário. Com um mandato medíocre, ele terá dificuldades para se reeleger.

Silêncio pertubador

Impressionante esse silêncio das autoridades brasileiras com relação à forma desrespeitosa, afrontosa e criminosa que os policiais bolivianos se comportam com relação aos brasileiros. Invadir o território brasileiro para prender arbitrariamente um cidadão brasileiro, residente em Epitaciolândia, é o cúmulo do absurdo,

Providências

Não é de hoje que os bolivianos não respeitam os brasileiros, a soberania das nossa nação. Está na hora das nossas autoridades tomarem providências com relação ao assunto. (Com informações Folha do Acre)