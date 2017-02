Deficiente físico é alvejado no braço após abrir a porta para desconhecido

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (13), na Travessa Açaí, bairro Jardim Eldorado, região do São Francisco, em Rio Branco. A vítima Edicarlos Rodrigues, de 38 anos, que é deficiente físico, foi atingido com um tiro no braço esquerdo.

Segundo a vítima, o mesmo estava em sua residência, quando um homem não identificado até o momento, chegou e chamou pelo o seu nome. Ao abrir a porta ele foi surpreendido por um tiro. Após a ação, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu Edicarlos ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) saíram em busca do suspeito na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada.