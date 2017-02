‘Criminoso mais bonito do mundo’ desfila na Semana da Moda de NY

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O modelo voltou a aparecer num dos eventos de moda mais importantes do mundo

Com olhos azuis e um corpo escultural, Jeremy Meeks ficou conhecido por ser um dos criminosos mais bonitos do mundo em 2014 quando o departamento da polícia de Stockton, na Califórnia, publicou a sua fotografia na página do facebook.

Três anos depois, devido a todo o sucesso que a publicação teve e depois de ser libertado, Jeremy esteve na passarela da Semana da Moda de Nova Iorque, na última segunda-feira, (13), desfilando por Philipp Plein.

O modelo exibiu toda a sua boa forma física e as tatuagens que tem no corpo junto com o seu olhar intimidante e azul.

Para ver como esteve Jeremy Meeks durante a sua passagem pela Semana da Moda de Nova Iorque, confira a galeria acima.