Presidiário é encontrado morto em ala psiquiátrica da Francisco D’ Oliveira Conde (FOC)

O presidiário Tcharlison da Costa Moares, 25 anos, foi encontrado enforcado na ala psiquiátrica da unidade prisional Francisco D’ Oliveira Conde (FOC), na tarde desta segunda-feira, (13).

Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM), o detento estava isolado em uma das celas, quando foi encontrado morto com roupas enroladas no pescoço. O preso usou suas próprias vestimentas para cometer o ato.

A direção do complexo prisional acredita em suicídio , mas o caso será investigado pela polícia. Porém, isso só será confirmado após o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML), que estará pronto em 30 dias.

O corpo foi recolhido pelo o Instituto Medico Legal (IML), após a perícia. Mas, até a manhã desta terça-feira (14), os familiares do preso não haviam ido ao instituto fazer o reconhecimento para a liberação do corpo.