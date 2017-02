Zé Aldo enfrenta Max Holloway em junho

Uma batalha pelo título foi confirmada para o próximo evento do UFC no Rio de Janeiro! Campeão peso-pena do UFC, José Aldo enfrenta o dono do cinturão interino Max Holloway na Cidade Maravilhosa em 3 de junho, na luta principal do UFC 212.

Esta será a primeira defesa de título do brasileiro após recuperar o posto de campeão da divisão em 2016. Em sua última aparição no octógono, Aldo venceu o ex-campeão dos levesFrankie Edgar, pela segunda vez, por decisão dividida, no último mês de julho.

Para se manter no topo do peso-pena, Aldo terá que frear a boa fase de Max Holloway, que vem embalado por nada menos que 10 vitórias consecutivas no Ultimate, incluindo a mais recente por nocaute técnico sobre Anthony Pettis, que lhe deu o cinturão interino da categoria.

Agência