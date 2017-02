Vereador de Sena Madureira passa por audiência após ser acusado de enviar fotos das partes íntimas para menor

A primeira audiência com o vereador Jossandro Cavalcante, do Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), aconteceu a portas fechadas na última quinta-feira (09), no Tribunal de Justiça da Comarca de Sena Madureira (AC).

O vereador responde a um processo desde 2014, quando o Ministério Público do Acre (MPAC), ao tomar conhecimento do suposto crime, já registrado e investigado pela polícia do município, ofereceu denúncia à justiça, que agora julga o vereador pelo suposto envio de fotos pornográficas a uma menor. Na época, a jovem tinha apenas 13 anos e a família ainda alega ter sofrido ameaças.

Uma equipe da redação esteve em frente ao tribunal para acompanhar a audiência, mas, no local ninguém quis falar sobre o assunto, alegando que o processo corre em segredo de justiça. Mesmo enfrentando dificuldades para obter informações, a equipe conseguiu um documento legal, onde está registrado o que supostamente teria acontecido.

De acordo com o documento com data de registro em 26 de janeiro de 2015, na Delegacia de Polícia Civil do município, o crime teria acontecido em 2014. A menor e o vereador, não teriam chegado a se encontrar, mas, através de uma rede social, ele teria tentado marcar encontros, enviado fotos de suas partes íntimas e ainda pedia que a jovem retribuísse.

No documento, a denunciante ainda alega ter sofrido ameaças, após ter comunicado a polícia sobre o suposto crime cometido pelo vereador. A denunciante ressaltou que Jossandro, chegou a procurá-la para dizer que estava tendo a imagem destruída e que queria conversar, mas, diante da recusa, ele teria a ameaçado, dizendo que iria tirar dela o que ela mais amava.

A equipe tentou falar com o vereador, mas, até o final da audiência, ele não apareceu para maiores explicações. Também tentamos contato por diversas vezes através do telefone, mas, não foi possível contato.

Na madrugada desta segunda-feira (13), a casa onde as vítimas residiam localizada no bairro Cafezal, foi acometida misteriosamente por um incêndio. Á polícia, a mulher contou que não havia ninguém na residência, pois, devido a ameaças que havia recebido nos últimos dias, teria deixado ido morar com a filha no casa do pai, temendo que algum mal lhes ocorresse.

A casa foi completamente consumida pelo incêndio e as vítimas perderam tudo. O Corpo de Bombeiros vai investigar se o incêndio foi criminoso e se acaso for, a Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar os responsáveis pelo crime. (Com informações ORioBRanco.Net)