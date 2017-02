Usuário de drogas é morto com 5 tiros no bairro Cidade Nova

O usuário de drogas David Silva Cavalcante, 29 anos, foi executado com 5 tiros na noite deste domingo, (12), no bairro Cidade Nova, próximo a Praça da Juventude, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava caminhando na rua, quando dois homens se aproximaram e efetuaram vários disparos em David. Após o ato criminoso, a dupla fugiu da mesma forma que chegou, em uma bicicleta.

Cavalcante foi atingido três vezes na cabeça, uma nas costas e outro tiro acertou seu tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares, ao chegar no local, a vítima recebeu os primeiros socorros, em seguida foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado gravíssimo.

Após dar entrada na unidade de saúde, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 01:00h desta segunda-feira, (13). Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), estiveram no local do crime, colheram algumas informações e saíram em buscas dos acusados.

A polícia suspeita que a motivação do crime seria dívidas da vítima com o tráfico de drogas, mas até o momento ninguém foi preso.