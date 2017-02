Umarb e Fecomércio voltam atrás e devem votar a favor do aumento da passagem em Rio Branco

A reunião do Conselho Tarifário em Rio Branco inciou há pouco na sede do RBTrans, na rodoviária da capital, na Via Verde, com a expectativa de que o aumento da passagem de ônibus seja aprovado. A Fecomércio e a Umarb, que na sexta-feira haviam se manisfestado contra o aumento, voltaram atrás e devem votar pelo aumento de R$ 3 para R$ 3,80, com a possibilidade de redução para R$ 3, 50 com a redução do ISS e Outorga concedidos pela prefeitura.

“Essa é a nossa proposta”, disse o presidente da Umarb, Gilson Albuquerque. Ele negou qualquer interferência da prefeitura na mudança do voto da entidade.

A reunião conta com a presença dos 10 membros do Conselho. São representantes do DCE, Umarb, UBES, Assemurb, Sindtaxi, Fieac, Fecomércio, RBTrans, Sintpac e Sindicol.

Com a mudança dos votos da Federação do Comércio e da União dos Moradores de Bairros de Rio Branco, o placar, a priori, deve ser de 6 votos a favor do aumento e três contra.

As propostas

O Sindicol pede um aumento de R$ 3 para R$ 4,08 e a elevação do valor da passagem estudantil de R$ 1 para R$ 2,04; A Fieac e a Prefeitura de Rio Branco apresentaram suas planilhas com aumento para R$ 3,80, além da passagem de estudante para R$ 1, 14. Mas com a possível isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e da Outorga concedida pela prefeitura do município a passagem estudantil ficaria em R$ 1,05. (Com informações AC 24 Horas)