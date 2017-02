Trio com acreano conquista título no 26º Triathlon Internacional de Santo

O triatleta acreano Caio César iniciou bem a temporada 2017. Neste domingo (12), o trio formado por ele e pelos rondonienses Miguel da Silva Júnior e Caio Gonçalves, conquistou o título do 26º Triathlon Internacional de Santos, na disputa por revezamento realizada em Santos (SP), no litoral paulista. O trio completou a prova com o tempo total de 1h55min43s, segundo o site oficial da competição.

Caio representou a equipe no ciclismo e conclui o percurso em 1h04min17s, seis segundos à frente do segundo colocado. As outras duas parciais equipe foram de 15min52s, de Miguel Júnior na natação, e 35min33s, com Caio Gonçalves na corrida.

Após o título em Santos, volta ao Acre para seguir os treinamentos. Nesta temporada, ele vai disputar, entre outras competições, o Campeonato Brasileiro de Triathlon Olímpico, em maio, em João Pessoa, na Paraíba, e o Campeonato Mundial de Sprint Triathlon 2017, em setembro, em Rotterdam, na Holanda.

Globoesporte