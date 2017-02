Suzane Richthofen é selecionada para o Fies no curso de administração

Com a aprovação, ela poderá obter empréstimos para pagar a mensalidade em uma universidade católica particular em Taubaté

A presa Suzane von Richthofen, condenada a quase 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, pode ser uma das beneficiadas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O nome dela apareceu na lista dos aprovados pelo programa do Governo Federal. Com a aprovação, ela poderá obter empréstimos para pagar a mensalidade em uma universidade católica particular em Taubaté, São Paulo.

A opção de Suzane foi para o turno da noite, no curso de administração da faculdade católica Dehoniana, que é presencial. Para prosseguir a o precesso da seleção, a presa tem que concluir a inscrição no SisFies até esta terça-feira (14).

Para comparecer às aulas, já que são presenciais, a Defensoria Pública deve entrar com um pedido na Vara de Execuções Criminais (VEC) para que ela frequente a faculdade. Para concorrer ao Fies, Suzane teve que fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota obtida por ela foi 675,08

As aulas na faculdade começaram no último 6 e a mensalidade do curso custa R$ 596 ao mês. No entanto, a ida às aulas depende do pedido da defensoria ser aceito. Segundo informações do G1, a solicitação ainda não foi entregue e pode ser recusado pelo judiciário.