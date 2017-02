Sogra de Temer curte show do funkeiro MC G15 em Brasília

Com o refrão de ‘Deu Onda’ na ponta da língua, Norma Tedeschi tirou selfies e foi até no camarim

Com a letra do funk na ponta da língua, a sogra do presidente Michel Temer, Norma Tedeschi, de 63 anos, foi ao show do MC G15, no Net Live, em Brasília, na madrugada deste domingo (12). Uma das convidadas do camarote Gold do Fest Verão, a mãe de Marcela se rendeu à balada de pré-Carnaval brasiliense e cantou o hit “Deu Onda” a todo pulmão.

Em uma festa com jovens, na sua maioria, na faixa dos 20 anos, Norma brincou que ia fechar os ouvidos para não ouvir os palavrões proferidos pelo cantor, que perguntou: “Vocês querem putaria?” e teve um “sim” como resposta.

O MC trocou a letra da sua faixa mais famosa de “eu preciso ter você” para “eu preciso te f…” e animou ainda mais o seu público.

Muito elegante, a sogra do presidente e todos ao redor sabiam o refrão de cor: “Eu não preciso mais beber/ E nem fumar maconha/ Que a sua presença me deu onda/ O seu sorriso me dá onda/ Você sentando, mozão, me deu onda.”

Norma ficou bastante à vontade no show, registrou tudo pelo celular e tirou selfies, de acordo com a Folha de S. Paulo.

No final da noite, um repórter do jornal perguntou se ela gosta de balada. Norma respondeu: “fui convidada e moro aqui perto”. “Mas eu vim autorizada por todo mundo. Pelo genro, pela filha e pelo netinho”, brincou .

Ela vive com a filha, o genro e o neto, Michelzinho, no Palácio do Jaburu, em Brasília, desde que Temer tomou posse. O local fica a cerca de 3,4 km da casa de show.

Depois de curtir a noite toda e ir até no camarim, Norma deixou a festa após as 4h.