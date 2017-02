‘Playboy’ trará de novo a nudez para suas páginas

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A Playboy admitiu que vai voltar com as fotos de modelos nuas para suas páginas. Quase um ano depois da mudança editorial, Cooper Heffner, filho de Hugh Heffner, criador da publicação, assumiu que “foi um erro” retirar de vez a nudez da revista.

Mas as novidades não param por aí, segundo afirma o Le Soir. O slogan ‘Entretenimento para homens’ vai sumir, “por conta da evolução” da sociedade, conclui Heffner.

“Vamos retomar nossa identidade e reafirmar quem de fato somos”, escreveu em seu Twitter.