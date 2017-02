Musa acreana vai desfilar no carro abre-alas em escola de samba no Carnaval de SP

A Escola de Samba Unidos do Peruche realizou na sexta-feira (10) o último ensaio técnico antes de entrar de vez no sambódromo de São Paulo. Com a presença confirmada da acreana Vanusa Freitas, 24 anos, a escola vai relatar a história de Salvador, a capital da Bahia, em seu enredo.

À reportagem, a jovem que vai representar a beleza da mulher acreana no Carnaval do sudeste, revelou que entrará na avenida fantasiada de sereia e já no carro abre-alas. Ele contou ainda como conseguiu o cobiçado cargo de destaque de uma escola de samba.

“Quem me chamou pra participar do desfile foi uma amiga que já desfila na escola e é madrinha das passistas. Ela achou meu perfil ideal pro cargo que a escola procurava e viu grande potencial em mim pra brilhar na avenida. Estou sonhando com o grande dia do desfile. Será um sonho realizado”, disse a musa.

Visivelmente emocionada, Vanusa também comentou um pouco da sensação em participar do desfile nesse ano.

“A sensação de estar à frente de uma bateria é maravilhosa, o samba o enredo. Pra mim está sendo um sonho. Estou muito feliz. Sempre assistia aos desfiles na TV. Ano passado vi os desfiles das campeãs no Rio de Janeiro. E este ano tive o privilégio de fazer parte da Unidos do Peruche, em São Paulo”, comentou.

Musa do Acre é destaque no desfile da escola de samba Unidos do Peruche

Durante um ensaio técnico ocorrido em janeiro, ela surpreendeu os passistas e a plateia. A beldade arrancou suspiros ao tirar, no meio da avenida, a roupa.

“A saia estava incomodando. Não pensei duas vezes tirei para me sentir muito mais a vontade, é ensaio ainda né? Então pode!”, retrucou.

A escola – O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos do Peruche foi fundado em 04 de janeiro de 1956, e é uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo. As cores da escola são o verde, amarelo, azul e branco, as mesmas cores da bandeira brasileira. Por toda a sua história é marcada pela inovação em enredos, alegorias, fantasias, carros alegóricos, transformando e impulsionando o carnaval de São Paulo.

Aprenda o Samba-Enredo: “A Peruche no maior axé exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria”.

Confira a letra do samba enredo da escola:

VEM DO FEITIÇO DO MAR O AMOR E A MAGIA

MAREJOU MOEMA…PARAÍSO SINGULAR

A BAÍA DE TODOS OS SANTOS RECEBE O POVO DE ALÉM-MAR

A ORIGEM DESSE POVO, A MISTURA BRASILEIRA

BAIANO, É CALOR NO CORAÇÃO

LIBERDADE, NUNCA MAIS A OPRESSÃO

MULHERES GUERREIRAS…TERÇO, ARRUDA E GUINÉ

TEM CANDOMBLÉ, NESSE CORTEJO DE FÉ

ORO MI MÁ, ORO MI MAIÓ

VALEI-ME NOSSA SENHORA, MÃE DO SENHOR DO BONFIM

NO AXÉ DOS ORIXÁS

ME LEVA CIDADE D’OXUM, ME LEVA NOS BRAÇOS DA PAZ

O TEMPERO DA BAIANA, TABULEIRO DE SINHÁ

ACARAJÉ, CARURU E VATAPÁ

É DE ANGOLA Ê, É DE ANGOLA

NEGRO JOGA CAPOEIRA, CAPOEIRA CAMARÁ

E VAI DESCENDO A LADEIRA DO PELOURINHO A CANTAR

EU SOU PERUCHE

BERÇO, TERRITÓRIO AFRICANO

SOU COMUNIDADE, ATRÁS DO TRIO EU VOU

É SALVADOR

FIRMA O BATUQUE NO TERREIRO, QUE A FILIAL VAI PASSAR

BATE O TAMBOR MANDINGUEIRO, FAZ A BAIANA GIRAR

NA PROTEÇÃO DOS MEUS DIAS, CARREGO MEU PATUÁ

SAMBA IÔ IÔ, SAMBA IÁ IÁ

(Folha do Acre)