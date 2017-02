Mulher que teve a casa saqueada durante enchente não registra queixa

Moradora do bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, que precisou deixar o imóvel para ser acolhhida em um abrigo da prefeitura do município, teve a casa invadida durante a enchente do Rio Juruá. Mas Glauciane Braga do Amaral preferiu não registrar a ocorrência na polícia.

Os bandidos levaram da vítima uma botija de gás e o aparelho de TV. Para cozinhar, ela recebeu de empréstimo um botijão. Mas os filhos ficaram sem o entretenimento a que estavam acostumados.

“Agora é batalhar pra comprar tudo de novo”, disse Glauciane, conformada. (Com informações AC 24 Horas)