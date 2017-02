Inscrições para processo seletivo da prefeitura de Manoel Urbano começam nesta segunda (13)

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Manoel Urbano (AC), têm início nesta segunda-feira, 13, e encerram amanhã (14).

O edital prevê a contratação de profissionais para os cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 4.465,87. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (10).

As inscrições devem ser efetuadas a partir das 07:00 até às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Valério Caldas de Magalhães, 296 – Centro, Manoel Urbano, Acre.

As vagas são para os cargos de Odontólogo, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Farmacêutico, Educador Físico, Agente Comunitário de Saúde, Motorista de Ônibus, Professor Zona Urbana, Professor Zona Rural, Nutricionista, Auxiliar de Transporte Escolar, Servente Escolar, Merendeira Escolar, Assistente Social,Psicólogo, Orientador Social, Educador Social, Operador de Sistema do Cadastro Único, Servente e Merendeira. (Com informações AC 24 Horas)