CRM do Acre realiza reunião do 1º Fórum Ambulatorial

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) reuniu na noite desta quinta-feira, 09/02, médicos e autoridades da área da saúde para discutir questões relativas ao acesso da população a consultas na rede pública no 1º Fórum Ambulatorial, objetivando o aperfeiçoamento dos mecanismos de acesso às consultas ambulatoriais especializadas no Hospital das Clínicas, absorvendo críticas, acolhendo sugestões como forma de melhorar o atendimento a população.

A reunião, conduzida pelo presidente do CRM do Acre, Dr. Virgilio Prado em parceria com o promotor de justiça de defesa da saúde, Dr. Gláucio Ney Oshiro, contou com a presença de representantes da direção do Hospital das Clínicas, Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), Sindicato dos Médicos, além de médicos de diversas especialidades .

Durante a reunião, foram apresentados dados e os impactos gerados com a modificação do modelo de agendamento de consultas implantado em maio de 2016, sendo os resultados considerados positivos por todos os entes participantes. Os médicos elogiaram as mudanças estabelecidas, ressaltando que a unidade está mais organizada e o ambiente de trabalho médico está muito mais tranquilo proporcionando atendimento mais humanizado.

Alguns pontos de sugestões acerca da melhoria do acesso foram indicados para ampliar o acesso, garantir resolutividade e potencializar a utilização da carga horária médica. Ao final, foi deliberado que, gradualmente, o Fórum aumentará a participação de outros atores, como a comunidade acadêmica médica e a sociedade civil organizada.

O novo modelo de agendamento de consultas e a extinção da sobra de fichas, já alcançou resultados diminuindo a demanda reprimida em várias especialidades médicas, como cardiologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e urologia.

“Juntamente com as mudanças foram realizadas reuniões com o corpo clínico do Hospital das Clínicas às quais foram elogiadas pelos médicos e lançaram a necessidade delas serem periódicas, especialmente para estabelecer um canal de comunicação e discutir a melhoria do atendimento no SUS. A partir da expansão dessas reuniões para além do HC surgiu o Fórum Ambulatorial permitindo a participação de todos os responsáveis pela saúde no Acre”, ressaltou o promotor de Justiça de Defesa da Saúde, Glaucio Ney Shiroma Oshiro.

Buscando sempre a melhor forma do exercício da profissão médica, o aperfeiçoamento da prática e a defesa da ética e dos bons princípios, o CRM do Acre se torna o ponto referencial para as discussões. “É responsabilidade do CRM incentivar a discussão sobre o acesso da população ao atendimento médico especializado e o seu impacto no trabalho dos médicos dentro e fora do HC pois se os médicos tiverem condições dignas e éticas de trabalho abriremos espaço para grandes saltos de qualidade na saúde pública ”, esclareceu Dr. Virgilio Prado.

Assessoria CRM/AC