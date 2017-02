Batalhão Ambiental apreende 45 quilos de carne silvestre

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam aproximadamente 45 quilos de carne de animais silvestres, fato ocorreu no domingo, 12, na BR-317, Km 20.

Segundo informações dos policiais, a guarnição realizou abordagem a um ônibus e encontrou no compartimento de bagagens dois sacos plásticos e, ao verificar o volume, observou que era carne de animal silvestre.

O dono da carne não foi identificado. De acordo com testemunhas, a carne foi deixada por um homem desconhecido que não embarcou no ônibus.

A guarnição realizou os procedimentos legais e encaminhou a carne apreendida ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Missão do BPA e destino da carne apreendida

“O Batalhão de Policiamento Ambiental é uma unidade especializada da PM cujo objetivo é proteger a fauna, a flora e ainda levar o policiamento comunitário rural as comunidades mais afastadas. Realizamos barreiras rotineiramente nas vias de acesso às comunidades rurais, abordando pessoas e veículos nos mais diversos horários”, disse o comandante do BPA, Capitão Samir Freitas.

De acordo com o oficial, a carne apreendida foi encaminhada ao Cetas, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), onde passará por uma inspeção. Se estiver em condições, será destinada aos animais que lá se encontram.

O que diz a lei?

Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa. ( Asscom/ PM)