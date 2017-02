Após fuga de cinco detentos, presídio passa por revista em Rio Branco

Fuga ocorreu no sábado (11) no presídio Francisco d’Oliveira Conde. Foram apreendidas facas, estoques, droga, celular, carregadores e dinheiro.

Após a fuga de cinco presos na madruga de sábado (11), o Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde (FOC) passou por revistas e, na tarde de domingo (12), foram apreendidos diversos objetos no pavilhão B da unidade. De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), cinco detentos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), após a apreensão.

Em nota, o Iapen informou que os agentes penitenciários estão trabalhando na captura dos foragidos do último sábado. Segundo o órgão, revistas estão sendo realizadas na unidade prisional para apreender ilícitos e quaisquer ferramentas que os reclusos possam utilizar para fugir.

O pavilhão B, onde estão presos do regime provisório, os agentes penitenciários encontraram facas e estoques.

Além disso, foram achados droga, celular, carregadores, fones de ouvido e dinheiro. O material apreendido, juntamente com os presos, foram levados para a delegacia, onde os detentos devem ser ouvidos. A direção do Iapen informou que vai tomar medidas administrativas contra os envolvidos.

Fuga

Cinco presos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira (FOC) na madrugada de sábado (11), em Rio Branco. Os detentos são do pavilhão I, do Chapão, onde ficam os presos sentenciados. O Iapen-AC informou que os presos serraram as grades da cela e escalaram o muro para fugir da unidade usando uma “teresa” – corda feita com lençóis e roupas.

O diretor do complexo, Rames Mesquita, disse que foi aberto um processo administrativo para investigar a fuga e namanhã deste sábado, agentes penitenciários fizeram uma revista no pavilhão.

Sebastião Wevento Lima de França, de 26 anos, Leandro Lima Cabanelas, de 28 anos, Nilton Antônio Pereira, de 41 anos, Wiles Calado do Nascimento, de 22 anos, e Raimundo Nonato dos Santos Fonseca, de 27 anos, cumprem pena por latrocínio, furto e homicídio qualificado, além de outros crimes.

Por meio de nota, o Sistema Integrade de Segurança (Sisp) afirmou que está empenhado na captura dos fugitivos e que assim que a guarnição percebeu a fuga dos criminosos acionou as polícias Militar e Civil. O Sisp também pede que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato através dos telefones 190 e 181. (Com informações G1 Acre)