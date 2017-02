Bope mata três supostos membros de facção e deixa três feridos durante tiroteio no bairro Aírton Sena

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se envolveram em um grande tiroteio com supostos membros de facções criminosas, o saldo da ação resultou em três mortos, e três feridos. O fato ocorreu por volta das 13:00h, na Travessa Aírton Sena, no Bairro Aírton Sena, Baixada da Sobral, precisamente no ”Beco do Brado”.

Segundo informações, os militares do grupo de elite da polícia militar recebeu informações que em uma residência teria vários membros de facções criminosas, a casa teria sido alugada para suposto esconderijo e local de planejamento das ações criminosas contra facção rival e demais crimes.

A guarnição resolveu averiguar a situação da denuncia, ao chegar no endereço citado, os homens da polícia militar fizeram um cerco em torno da residência. O bando ao perceber a aproximação dos militares, reagiram imediatamente efetuado vários disparos em direção aos policiais, que revidaram a ação, iniciando uma intensa troca de tiros entre eles.

Após o confronto, duas mulheres e dois homens foram presos, também foram apreendidas três armas de fogo, drogas, televisores, relógios, bebidas alcoólicas e dinheiro. Em conversa com os militares, as acusadas afirmaram ser integrantes das facções PCC ( Primeiro Comando da Capital e Bonde dos 13. O quinteto responderá pelos os crimes de associação criminosa, receptação e tráfico de drogas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento aos feridos, e em seguida encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O estado de saúde dos homens não foi divulgado.

Duas viaturas do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local fazendo a perícia, em seguida removeram os corpos para a instituição para os procedimentos cabíveis.