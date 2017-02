Homem é executado com 5 tiros na Baixada da Sobral

Mais um corpo estendido no chão, mais um homicídio registrado na Baixada da Sobral, ”Faixa de Gaza”. Desta vez a execução foi registrada na Travessa Messias, localizada no Bairro João Eduardo II, na tarde deste domingo, (12).

Segundo consta, era por volta das 14:00h, quando a vítima Rêmulo Souza de 36 anos, foi abordado e morto com cinco tiros, sendo três deles na cabeça, um no braço e outro no pescoço.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer Rêmulo, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no momento que era atendido dentro da unidade móvel.

Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) se deslocaram até o local para isolar a area até a chegada da polícia técnica (perícia), em seguida colheram informações e estão em patrulha nas adjacências, em busca de encontrar os acusados. Até o momento ninguém foi presos.

*A qualquer momento mais informações*