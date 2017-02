Turista morre ao cair de escada rolante no World Trade Center

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Uma mulher de 29 anos morreu na estação de transportes do World Trade Center , em Nova York, neste sábado (11), quando tentava agarrar um chapéu e acabou se desequilibrando. A vítima caiu de uma escada rolante que tem mais de dez metros, afirmou o New York Daily News.

A jovem, identificada como Jenny Santos, era residente de Nova Jersey e filha de pais portugueses, de acordo com o Notícias ao Minuto. Ela ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Jenny é a primeira a ser registrada na estação de Oculus, o grande centro do terminal de transportes do World Trade Center, e que foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, depois dos ataques do 11 de setembro.