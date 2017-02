Sobe para 142 número de mortos no ES em apenas nove dias

Subiu para 142 o número de mortes no Espírito Santo. A contagem foi feita desde o último sábado até as 10h deste domingo (12). O levantamento foi realizado pelo Sindicato de Policiais Civis do estado.

Mais de 850 policiais estavam nas ruas neste domingo, graças a um novo chamado operacional do comando-geral da Polícia Militar. Já no sábado, 600 estiveram a postos para trabalhar.

As mulheres dos policiais militares seguem acampadas em frente ao Quartel Central da corporação em Vitória, impedindo a saída dos PMs.