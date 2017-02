Petecão: “Sou um dos poucos parlamentares que não se envolveu no esquema da Lava Jato”

Sérgio Petecão(PSD) concedeu entrevista na TV Gazeta, da Rede Record de televisão, na noite desta sexta-feira (10). O senador acreano, que não foi listado em nenhuma das acusações feitas por delatores das empresas envolvida no esquema que desviou de bilhões de reais da Petrobras, falou de forma clara e bem simples, como é seu estilo.

Para Petecão, entrou no esquema da Lava Jato o alto clero da política nacional. O parlamentar acrescentou durante a entrevista que muitas situações ainda serão definidas no decorrer da Operação Lava Jato até 2018. “Vamos aguardar o desdobramento das investigações. Eu sei que não estou envolvido e fui um dos poucoS parlamentares”, Disse o senador o senador.

Correios e postos do INSS chegando às cidades isoladas

Senador Petecão foi questionado sobre as ações que serão colocadas em prática pelo INSS e os Correios nas cidades isoladas do Acre. O assunto ganhou notoriedade graças a conversa do parlamentar com o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, em Brasília.

“Existe uma dificuldade com relação a levar os funcionários para o interior do Estado, por conta dos cortes de orçamento que acabam não tendo como pagar as diárias. Mas vamos resolver isso e a direção do INSS em Rio Branco levará os itinerantes com os serviços aos municípios”, explicou

Conversas com o PSDB

O parlamentar também teve que explicar as conversas que vêm acontecendo entre PSDB e PSD nas últimas semanas. Petecão disse que o deputado Rocha (PSDB) é um aliado e sua postura como oposição faz com que aproximações sejam debatidas.

“Temos alianças em comum, por exemplo, tem municípios onde temos o vice-prefeito do PSD e o prefeito do PSDB, assim como outros que fomos aliados com o PSD tendo vereadores e prefeitos. Precisamos alinhar e fazer aproximação para não cometermos os erros das últimas eleições”, destacou o senador.

Sua reeleição ao Senado

Ao ser questionado sobre sua reeleição ao Senado, Petecão foi autêntico e direto. “Chamei vários colegas da oposição em 2010 para serem candidatos comigo, nenhum quis. Agora todo mundo quer ser candidato a senador. Vamos ver como fica essa situação depois dos diálogos que teremos”, finalizou Petecão. (WILIANDRO DERZE)