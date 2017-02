Pesquisador brasileiro crava bandeira acreana na Antártica e diz: “Mais que um símbolo, um ideal de vida”

João Luiz explicou que a presença da bandeira na Antártica é parte do reconhecimento que a humanidade presta ao Acre

Em viagem à Antártica, o pesquisador brasileiro João Luiz Lani, professor da Universidade Federal de Viçosa, hasteou a bandeira acreana em um dos cenários do continente gelado. O doutor em Solos e Nutrição de Plantas, que colabora há mais de 15 anos com estudos e orientações acerca da realidade acreana, levou a bandeira do Estado com a intenção de que ela não representasse só um símbolo, mas um ideal de vida.

João Luiz explicou que a presença da bandeira na Antártica é parte do reconhecimento que a humanidade presta ao Acre, principalmente pelo que representou a luta de Chico Mendes em defesa da floresta e, consequentemente, da humanidade. “A Antártica e o Acre são antagônicos em muitos aspectos, mas os desafios são os mesmos”, destacou o pesquisador. (ALAMARA BARROS)