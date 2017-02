Jovem é assassinado enquanto dormia em Cruzeiro do Sul

Na madrugada deste domingo (12), mais um homicídio foi registrado em Cruzeiro do Sul. De acordo com informações, o crime aconteceu no bairro do Formoso, e teve como vítima, um jovem de aproximadamente 15 anos de idade, por nome de Eliezio.

Segundo informações de populares que estavam no local do crime, o jovem estava dormindo, dentro de sua residência, quando acabou sendo surpreendido por alguns homens, ainda não identificados, que invadiram o local e efetuaram um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda foi acionado, mais a vítima acabou não resistindo, e morreu ainda no local.

Após o crime, a Polícia foi acionada e esteve no local recolhendo informações. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. (CFom informações Juruá em Tempo)