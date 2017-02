Incêndio em casa mata ex-jogador da NFL, esposa e filha de 10 anos

O ex-jogador de futebol americano Quentin Moses teve a casa incendiada na manhã deste domingo (12), na cidade de Monroe, nos Estados Unidos, e acabou morrendo em meio às chamas – também faleceram a esposa o ex-atleta, Andria Godard, de 31 anos, e a filha do casal, de 10. Moses tinha 33.

De acordo com o Atlanta Journal-Constitution, a polícia está investigando as causas do acidente. Os bombeiros informam que encontraram a casa completamente envolta por fumaça quando chegaram e que o teto desabou durante os trabalhos que visavam controlar o fogo.

Moses jogou na NFL ao longo de quatro temporadas e vinha trabalhando assistente técnico na equipe da Reinhardt University.