Goleiro acreano é convidado especial no Caldeirão do Huck e comenta a conquista Olímpica

O goleiro acreano, Weverton Pereira, foi um dos convidados desse sábado (11) do programa Caldeirão do Huck. Pereira foi chamado para defender um pênalti no quadro Caldeirão da Fama, na ocasião, o apresentador Luciano Huck fez uma entrevista onde relembrou a histórica conquista do ouro olímpico, falou brevemente do noivado e dos planos para o futuro.

“Foi o dia mais emocionante da minha vida, e também de muitos brasileiros. A partir daquele momento começou a resgatar a nossa autoestima, o novo futebol brasileiro”, disse ele ao relembrar o jogo que deu o ouro para a seleção brasileira de futebol.

Na Rede Globo, Weverton revelou alguns truques da profissão e de como “estudou” para defender o pênalti do jogador da Alemanha. Naquela partida, o Brasil ganhou 5 X 4 pós empate de 1 a 1.

“Foi uma responsabilidade muito grande naquele dia. Eu tinha estudado muito bem os batedores e estava indo muito bem também nos pênaltis. Naquele último lance, o batedor era o que mais havia, em números, marcado gols durante as olimpíadas, oito no total. Como estava no momento de indecisão, lembrei que ele gostava do lado esquerdo. Foi essa leitura que fiz dele. O resultado foi positivo para nós”, lembrou.

Weverton relatou uma conversa que teve com o ex-goleiro da seleção da década de 90, Cláudio Taffarel, quando o mesmo ganhou uma das edições da Copa do Mundo em 1994, momento em que foi criado, por Galvão Bueno, um dos bordais mais conhecidos do futebol brasileiro.

“Eu liguei pra ele e disse que havia sido campeão do mundo com o ‘vai que é tua Taffarel’, agora chegou a minha vez de ouvir ‘vai que é tua Weverton”, e acrescentou indagando: “Não sabemos quem vai ser o escolhido para 2018 no mundial, quem sabe não vou de novo?”.