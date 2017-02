Garoto que ajudou no resgate da Chapecoense tem casa reformada

O jovem colombiano Johan Ramirez, de 15 anos, ficou conhecido como o “anjo” que ajudou os bombeiros na localização do avião que caiu com a delegação da Chapecoense, no ano passado. Morador da região, ele estava em casa quando ouviu o estrondo e orientou os grupos de resgate a utilizarem os caminhos mais curtos para chegarem até o local do desastre.

Neste domingo, Johan ganhou um presente: a casa em que ele mora foi totalmente reformada e decorada pela fundação Compasion, em ação similar à realizada no Brasil pelo programa de Luciano Huck.

