Ensaios abertos de blocos carnavalescos animam o fim de semana em Rio Branco

Ainda faltam 14 dias para o Carnaval, mas o clima de folia já tomou conta dos rio-branquenses. Cinco blocos carnavalescos fazem, neste final de semana, ensaios abertos à comunidade em vários pontos da cidade. A preparação para a grande festa começou na semana passada e vai até o tão aguardado Carnaval, que, neste ano, acontece entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Os blocos Sambase e Sem Limites abrem, nesta sexta-feira (10), a programação do fim de semana. O ensaio dos grupos que vão disputar o Concurso dos Blocos Carnavalescos com Bateria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), começa às 19h, no Mercado Velho, no Centro da cidade.

No sábado (11), às 19h, também no Mercado Velho, é a vez dos blocos 6 é D+ e Vila do Fuxico ensaiarem seus desfiles para o concurso, que será realizado no dia 28, na Gameleira. Antes, às 17h, o bloco Urubu Cheiroso faz de seu ensaio aberto uma grande festa n’O Casarão.

A programação continua no domingo (12), às 17h, também n’O Casarão, com o ensaio aberto da Rede Banzeiro, que fará cortejos de rua durante os dias de folia. Mais tarde, às 19h, na Gameleira, os quatro blocos que disputarão o concurso (Sambase, Sem Limites, 6 é D+ e Vila do Fuxico) voltam a ensaiar seus sambas-enredo, baterias, harmonia e demais quesitos a serem avaliados pela comissão julgadora do concurso.

Além dos ensaios abertos, também acontece no domingo, ao meio-dia, uma feijoada de pré-Carnaval organizada pelos moradores do bairro Cadeia Velha. O evento será realizado embaixo da 4ª Ponte.

Toda a programação dos ensaios abertos e demais atividades é de iniciativa comunitária e têm o apoio da Prefeitura de Rio Branco, pela FGB, e do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). As atividades são gratuitas. (Folha do Acre)