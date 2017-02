Coreia do Norte dispara míssil balístico não identificado

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico neste domingo (12) – sábado à noite no horário de Brasília, segundo informações das forças militares da Coreia do Sul, citadas pela agência Yonhap, que afirma também que o Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que o vizinho do Norte disparou o míssil na direção do Mar do Japão.

O tipo do míssil não foi identificado, mas relata-se que ele foi lançado por volta de 7h55 da manhã (20h55 do dia 11 de fevereiro no horário de Brasília), a partir da base aérea de Banghyeon, na província de Pyongan Norte.

A rota de voo do míssil ainda não foi determinada, segundo os militares sul-coreanos.

Se confirmado, este é o primeiro teste de mísseis de Pyongyang com Donald Trump na presidência dos EUA. Em resposta a relatos de que o país asiático estava na fase final de desenvolvimento de um míssil que poderia atingir os EUA na virada do ano, Trump se manifestou no Twitter: “Isso não vai acontecer!”.

O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou a iminência de um novo teste de mísseis em seu discurso na véspera de Ano Novo para a nação. Também foi sugerido que o país poderia vir a testar um míssil balístico intercontinental este mês para marcar o aniversário do ex-líder Kim Jong-il, ou que poderia testar uma arma de médio alcance.

A Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares desde 2006 e afirma ser capaz de realizar um ataque nuclear contra os EUA. (SputnikBrasil)