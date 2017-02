Acometida por tuberculose, detenta está internada no hospital de Sena Madureira

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Uma reeducanda que cumpre pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, encontra-se internada no Hospital João Câncio Fernandes após ser acometida por tuberculose. Com a saúde debilitada, ela teria passado mal dentro da cela e foi encaminhada de imediato para a unidade hospitalar, onde recebe cuidados médicos.

Há suspeitas de que a mesma tenha contraído a doença de outra detenta, oriunda de Rio Branco, transferida para o presídio de Sena no ano passado. A coordenadora de segurança do presídio, Sincléia Gregório disse que desde o mês de outubro do ano passado, a mulher apresenta problemas de saúde. “Ela tinha sido encaminhada para Rio Branco, onde passou dez dias por lá e na semana passada o médico aqui de Sena confirmou o diagnóstico de tuberculose. De agora em diante, será submetida ao tratamento”, confirmou. Não se sabe se outras apenadas também contraíram a doença já que eram colegas de cela. “O caso é preocupante e expõe até mesmo os funcionários desse local”, frisou.

Funcionando em condições precárias, o presídio feminino de Sena foi interditado no ano passado. Em regra, a unidade não deve receber mais nenhuma presa. Atualmente, 21 detentas cumprem pena no referido local. (Sena Online)