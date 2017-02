Vereadores debatem com líderes comunitários sobre aumento tarifário

Na manhã desta sexta-feira, 10, vereadores que integram a Comissão de Transporte (CT), presidida pelo vereador Railson Correia (PTN), vice-presidente Eduardo Farias (PCdoB), com membros titular Emerson Jarude (PSL) e Lene Petecão (PSD), estiveram reunidos no plenário da Câmara Municipal juntamente com líderes comunitários para debater sobre o aumento da tarifa de ônibus.

Segundo o presidente da CT, Railson Correa, ouvir a população é fundamental para debater sobre a temática.

“Não podemos permitir que a população não seja ouvida, como representante da Casa do Povo e presidente da Comissão de Transporte, estamos aqui juntamente com os membros da CT para saber o que a população tem a dizer, estaremos buscando de todas as formas reverter essas situação, esse valor foge da realidade da população”, enfatizou Railson.

Para o Líder do prefeito vereador Eduardo Farias (PCdoB), a reunião é de total relevância, porém é preciso manter o sistema coletivo viável no ponto de vista econômico.

“Foi um grande acerto da Comissão, ouvir a população, nas duas semanas que temos de funcionamento da Câmara, essa é a quarta reunião da comissão, tanto interna quanto ouvindo o povo. Já ouvimos o presidente do conselho tarifário do RBtrans e hoje a sociedade civil organizada, em um segundo momento será para se debruçar sobre as planilhas, para que possamos buscar um reajuste mais justo possível, que não pese tanto no bolso do trabalhador que já tem sofrido tanto com a crise financeira e econômica’, disse Eduardo.

“Pela Fecomércio parabenizo a Câmara de Rio Branco pela iniciativa de formar essa comissão, que está analisando de forma profunda a questão da passagem, vejo que é preciso analisar um todo, o clamor da sociedade. A Federação do Comércio sempre defendeu essa questão do debate para que a passagem seja justa para que o empresário possa proporcionar empregabilidade e não desemprego”‘, afirmou o Diretor Secretário da Fecomércio Acre, Valdemir Nascimento.

Fonte: Ascom Câmara