Tite vai à Europa para última rodada de observação antes de convocação

Na próxima segunda-feira, a comissão técnica da seleção brasileira viaja à Europa para a última rodada de observação de jogadores antes da convocação para os jogos contra Paraguai e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O trabalho será dividido em cinco frentes. O técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar, juntos, vão assistir a algumas partidas; o auxiliar Cléber Xavier e o preparador físico Fabio Mahseredjian, também juntos, estarão em outros jogos.

O preparador de goleiros Taffarel e o auxiliar Sylvinho, separadamente, também vão assistir in loco a partidas que envolvam jogadores com potencial para serem convocados. A quinta frente de observação é o CPA (Centro de Pesquisa e Análise), composto por Fernando Lázaro e Thomaz Araújo. Juntamente a Matheus Bachi, outro auxiliar de Tite, eles farão o trabalho de observação nos jogos que acontecerem no Brasil.

Também está nos planos acompanhar alguns treinos de clubes que possuem jogadores convocáveis. A CBF tenha viabilizar essa ideia a partir de 2017.

Com exceção de Sylvinho, que já mora na Itália, os outros quatro integrantes da comissão técnica vão ficar nove dias na Europa. O período coincide com rodada da Liga dos Campeões no meio da semana e com vários jogos dos campeonatos nacionais no final de semana.

Tite vai iniciar seu tour pelo duelo entre PSG x Barcelona, na próxima terça-feira, em Paris.

Líder das Eliminatórias com 27 pontos em 12 rodadas (faltam seis), o Brasil volta a campo no dia 23 de março contra o vice-líder Uruguai, em Montevidéu. A próxima partida do Brasil em casa será no dia 28, diante do Paraguai, no estádio do Corinthians, em Itaquera.

Globo