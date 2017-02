Prefeitura de Cruzeiro do Sul suspende processo seletivo

Prefeitura de Cruzeiro do Sul, suspendeu processo seletivo para os cargos de professor, técnico e pessoal de apoio ao ensino da rede municipal de educação da cidade. A decisão, divulgada na edição desta sexta-feira, 10, do Diário Oficial do Estado, foi em cumprimento a uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).

A diretora de auditoria financeira e orçamentária do TCE-AC, Semirames Dias, informou que a determinação, que foi proferida para outras duas prefeituras, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, é devido a despesa total com pessoal. Segundo ela, essa despesa está acima do limite máximo de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao todo, o processo seletivo aberto em Cruzeiro do Sul era para 191 vagas em cargos dos níveis médio e superior. Os salários variavam de R$ 937 a R$ 1,5 mil. De acordo com o edital, a seleção seria de etapa única e análise de currículo, exceto para o cargo de motorista, que passaria por uma prova prática.

Ainda segundo o edital, o processo seletivo teria validade de dois anos e poderia ser prorrogado por igual período. O secretário de Educação do município, Zequinha Lima, informou que o órgão está organizando a documentação para apresentar ao TCE e as contratações seriam para repor os cargos que venceram no ano passado. Ainda segundo ele, mais de três mil pessoas se inscreveram no processo seletivo. (Com informações G1.)