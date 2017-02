Jovem é morto e adolescente ferido por tiros em bairro de Cruzeiro do Sul

Manassés Coelho, de 22 anos, morreu e um adolescente de 15 anos foi levado para o Hospital do Juruá, após serem atingidos por tiros no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (10) e a polícia investiga o caso, mas até este sábado (11) ninguém foi preso.

O pai de Coelho, Luiz Sales, de 51 anos, diz que o filho, que havia comemorado aniversário na quinta (9), havia comprado um celular novo há cinco dias. Sales diz que conversou com testemunhas e acredita que o filho tenha sido vítima de um assalto cometido por algum conhecido.

“Estava comendo churrasquinho, um homem chegou de moto e o chamou para sair, levou ele, depois ele voltou e buscou o amigo dele, e esse mesmo homem foi quem atirou nele e pegou o celular do bolso dele. A única coisa que a gente sabe é que foi para roubar o celular”, afirma.

Sales diz ainda que o filho não era uma pessoa de conflitos. “Era uma pessoa familiar, não dizia nem um palavrão dentro de casa. A gente fica de mãos atadas com essas coisas ocorrendo em uma cidade tão pequena como essa”, lamenta.

O corpo de Manassés está sendo velado na igreja Assembleia de Deus Rosa de Saron, no bairro do Formoso. O enterro está marcado para às 14h deste sábado no cemitério Jardim da Paz.

Adolescente não corre risco

Já o adolescente de 15 foi atingido por um tiro no pescoço, entretanto, segundo o pai dele, Fernando Martins, foi avaliado pelos médicos e não corre risco de morte. Martins diz ainda que conversou com o filho sobre o ocorrido.

“Acho que armaram alguma coisa. Ele disse que não conhecia o homem que os levou, eles estavam conversando, quando chegaram dois homens em uma moto e atiraram. Não tiveram tempo de nada”, finaliza. (Com informações G1 Acre)