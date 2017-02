Jorge Viana discute efeitos da crise com prefeitos

Em visita à região do Vale do Juruá, o senador Jorge Viana (PT-AC) esteve reunido neste final de semana com os prefeitos eleitos em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Ele se colocou à disposição das administrações para ajudar a viabilizar projetos para as cidades. No momento de crise econômica e política, Viana tem pregado união para superação dos problemas administrativos. “Tenho procurado passar minha experiência de ex-governador e ex-prefeito, para ajudar nesses tempos difíceis”, disse. “Não me lembro de um momento pior que este para assumir a gestão de uma cidade”.

Viana já esteve em 14 municípios do Acre, desde janeiro. Na última semana, recebeu em Brasília cinco novos prefeitos para tratar de projetos para os municípios. “Vim passar o fim de semana em Cruzeiro do Sul para ser solidário com as vitimas da cheia”, comentou. Ele diz que é seu compromisso visitar todos os prefeitos eleitos nas cidades do Acre, independente de partido. “Quero ver como eu posso ajudar como senador”, declarou.

Neste sábado, 11, o senador esteve reunido com lideranças políticas e participou de plenárias do PT em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Ele discutiu os rumos da administração das cidades, ouviu os principais problemas locais e falou sobre política e a grave crise econômica que o país atravessa. “ Estou aqui com a Carla Brito, que foi nossa candidata a prefeita, com o Josinaldo, o Marcelo e várias lideranças aqui de Cruzeiro do Sul. Estamos conversando para que tenhamos noção dos desafios e do que podemos fazer para ajudar”, disse.

Viana esteve com o prefeito Iderlei Cordeiro (PMDB), de Cruzeiro do Sul; Sebastião Correia (PMDB), de Rodrigues Alves; e Isaac Lima (PT), de Mâncio Lima. “Não podemos colocar a disputa politica à frente dos interesses da população”, lembrou. “Tenho feito essas visitas a todos os prefeitos, para deixar claro que podem contar com minha ajuda, para juntos tentarmos ajudar as cidades”.

Assessoria