Inscrições para a 7ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre já estão abertas

Profissionais e estudantes de jornalismo tem até o dia 28 de fevereiro para realizar as inscrições e concorrer a uma das categorias do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público 2016/2017, que tem como objetivo premiar os melhores trabalhos jornalísticos envolvendo a Instituição, veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão.

Esta é a sétima edição e traz o tema ‘Transformando Cidadania em Notícia’. Os trabalhos podem ser inscritos nas seguintes categorias:

Telejornalismo

Jornalismo Impresso

Radiojornalismo

Webjornalismo



Destaque Acadêmico (para estudantes de jornalismo)

O evento premiará matérias jornalísticas cujas pautas estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade. As matérias podem abordar as políticas públicas que contemplam as áreas de atuação do MPAC envolvendo os seguintes temas: Meio Ambiente, Combate a Organizações Criminosas, Infância, Juventude e Educação, Patrimônio Público, Cidadão, Consumidor, Criminal, Controle Externo da Atividade Policial, Saúde, Portador de Necessidades Especiais, Idosos, Tráfico de Seres Humanos, Conflitos Agrários, Saúde, Habitação e Urbanismo, Direitos Humanos e Violência Doméstica. Podem ser submetidos trabalhos publicados desde o dia 1º de janeiro de 2016 até o dia 28 de fevereiro de 2017

A entrega dos prêmios ocorrerá em cerimônia no dia 11 de março. O regulamento do 7º Prêmio de Jornalismo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do Ministério Público. (Nany Damasceno)